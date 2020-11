Covid: Gualtieri, per governo prioritario assicurare necessario sostegno a famiglie, lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ricorda che "il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ristori ter e la richiesta di autorizzazione al Parlamento per un ulteriore scostamento di bilancio. In questa fase complessa di emergenza pandemica - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - è prioritario per il governo assicurare il necessario sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. Conosciamo l'impatto doloroso che le misure di contenimento del virus determinano sulle attività economiche. Per questo, con grande determinazione, siamo al lavoro costantemente per mitigarne gli effetti e sostenere le categorie che soffrono di più, per aiutarle ad affrontare questi ultimi mesi difficili che abbiamo davanti". Gualtieri aggiunge: "Con il decreto Ristori Ter si alimenta con 1,5 miliardi di euro di risorse già disponibili il Fondo che consente di finanziare in modo automatico, rapido ed efficiente, le misure di ristori destinate alle categorie costrette a chiudere, nelle regioni che cambiano di fascia a causa della recrudescenza del virus. La dotazione complessiva sale in questo modo a circa 1,8 miliardi che serviranno a erogare i contributi a fondo perduto, ma anche per altre misure previste dai precedenti decreti Ristori tra cui il credito di imposta sugli affitti commerciali, il congedo parentale e il bonus baby sitter".