Roma: Gasparri, oggi iniziativa FI a sostegno tutela ambiente e verde pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in occasione della Giornata nazionale dell'albero, il coordinatore romano di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri, con il responsabile della Consulta ambiente Piergiorgio Benvenuti e i dirigenti Massaro, Calzetta, Scotto e Ficosecco, si è recato nella zona Laurentino per la consegna di un albero all'associazione ‘Gocce Verdi’ che promuove la tutela dell'ambiente con concrete iniziative in questa zona di Roma, dove esistono delle aree verdi che andrebbero valorizzate, anche recuperando beni archeologici che si trovano nell'area e che dovrebbero essere esposti in una struttura destinata a impianto museale ma che invece, in via Alfonso Gatto, non viene utilizzata a questo scopo. "Gli esponenti di Forza Italia, nello scambio di idee con l'associazione ambientalista - si legge in una nota - si sono impegnate a sollecitare Regione e Comune a valorizzare queste aree che sono di grande pregio anche perché all'interno di quartieri dove la cementificazione ha ristretto in maniera drammatica gli spazi verdi". (Com)