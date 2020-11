Milano: arrestato 43enne per spaccio, sequestrata droga per un valore di 25 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio gli agenti della volante del Commissariato Scalo Romana hanno arrestato un cittadino marocchino di 43 anni per spaccio di droga. I poliziotti, intorno alle ore 17.30, transitando in via Bessarione durante il servizio di perlustrazione, hanno controllato un uomo, marocchino di 43 anni con diversi precedenti penali per stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale ed immigrazione clandestina. L'uomo è stato trovato in possesso di una chiave di un'autovettura priva di logo della casa madre e dei pulsanti di apertura e chiusura. I poliziotti, insospettiti, hanno cercato la macchina nelle vie limitrofe, trovandola dopo diverse ricerche, in via Mincio. La macchina, intestata alla sorella del 43enne, ha mostrato fin da subito delle anomalie nel posizionamento dei sedili. La perquisizione del veicolo ha permesso di far scoprire agli agenti che i sedili anteriori si trovavano molto più avanti rispetto ad una normale posizione, perché sul fondo dei sedili erano stati ricavati dei vani "ad hoc" per contenere della droga. Dopo aver perquisito tutta la macchina, gli agenti, hanno trovato 3 kg di hashish, 250 grammi di cocaina e 760 euro in banconote di diverso taglio, nascosti nei due vani ed in una cassetta attrezzi, mentre, addosso al 43enne sono stati trovati altri 950 euro. Il valore commerciale totale della droga sequestrata è 25 mila euro. (Com)