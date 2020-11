Panama: spionaggio illegale, nuovo processo per ex presidente Martinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di appello superiore di Panama ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’assoluzione dell’ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), accusato di avere disposto intercettazioni illegali contro almeno 150 oppositori e rappresentanti sindacali. Secondo punto riferisce la stampa locale non è ancora stata resa nota una data per il nuovo processo. L’ex capo dello stato era stato assolto nell’agosto 2019. La sentenza arrivava dopo oltre quattro mesi di processo; un dibattimento nel quale sono stati ascoltati oltre 40 testimoni. Martinelli era stato estradato a Panama nel giugno 2018 dagli Stati Uniti, dove viveva dal 2015. (Mec)