- La sindaca di Roma Virginia Raggi, in visita all'ospedale Forlanini, rilancia via Twitter la petizione di chance.org per la riapertura immediata dell'ospedale. "Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco - scrive Raggi - per rendere utilizzabili molte parti della struttura e accogliere pazienti Covid. Vedere questo abbandono è un pugno nello stomaco. Firma la petizione". (Rer)