Governo: Gualtieri, andremo avanti con determinazione su sentiero cura e solidarietà

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sottolinea: "Lo abbiamo detto e lo stiamo mettendo in pratica: senza tentennamenti, faremo tutto quello che serve per sostenere famiglie e imprese italiane, tutelare l’occupazione. Ed andremo avanti con determinazione su questo sentiero di cura e solidarietà - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - finché non supereremo questa sfida epocale, che sono sicuro riusciremo a vincere se manterremo tutti uno spirito di collaborazione, coesione e responsabilità. Al tempo stesso, con la legge di Bilancio e il Recovery plan, predisponiamo un’ambiziosa strategia di rilancio e di trasformazione dell’Italia incentrata su investimenti, lavoro, welfare e istruzione, e orientata all’innovazione, alla sostenibilità, alla coesione e all’equità. Perché l’Italia del dopo Covid - conclude il titolare del Mef - sia migliore, più forte e più giusta". (Rin)