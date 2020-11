Sardegna: la Giunta regionale vara l'assestamento di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare", prosegue Fasolino, "viste le numerose aspettative, e per ampliare l'elenco dei beneficiari, abbiamo incrementato di ulteriori 50 milioni il 'Fondo emergenza imprese', strumento che ha riscontrato grande attenzione come misura in grado di attenuare gli effetti economici della pandemia attraverso prestiti e sovvenzioni rivolti alle imprese e ai professionisti sardi. Abbiamo stanziato le risorse per un intervento a sostegno del settore taxi e del noleggio con conducente, con un contributo in grado di fornire un po' di sollievo ad un settore pesantemente danneggiato dalla limitazione degli spostamenti: la contrazione dei flussi turistici, l'annullamento delle gite scolastiche e di alcuni eventi sportivi a causa dell'emergenza sanitaria hanno pesantemente inciso sull'attività del settore". "Sono previsti", evidenzia ancora l'assessore al Bilancio e Programmazione, "anche interventi volti a portare avanti azioni già attuate con altre norme, ad esempio alcune disposizioni in materia di lavoro, agricoltura, tutela del territorio, e in materia di Personale come quella che prevede le risorse per il transito del personale di Forestas per circa 10 milioni a regime". (segue) (Rsc)