Commercio: Pica (Fiepet-Confesercenti), abolire Cosap per 2021 e sospendere Tari

- "Bene, come riportato anche oggi dalla stampa, che il Campidoglio è intenzionato a sospendere per il 2021 il tributo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "La sindaca di Roma - aggiunge - accoglie quindi la richiesta della Fiepet-Confesercente, proposta avanzata ai tavoli istituzionali in questi mesi di emergenza pandemica e ribadita da noi proprio in questi giorni. In particolare, abbiamo chiesto alla Raggi di intercedere con il Governo per chiedere i fondi necessari per l'abolizione della Cosap, al fine anche di non andare ad intaccare risorse già allocate dal Comune sui servizi utili al cittadino. Congiuntamente, abbiamo proposto anche la riduzione della Tari, sarebbe un paradosso infatti far pagare agli esercenti e alla ristorazione la tassa sui rifiuti in un momento che ha visto solo chiusure delle attività, restrizioni degli orari e di conseguenza anche mancati incassi". (Com)