Mediterraneo: ammiraglio Agostini (Irini), la regione ha bisogno di visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intera regione del Mediterraneo ha bisogno di visione, di immaginare un futuro prossimo fatto di prospettive, scambi economici e idee che possono portare benessere e pace dopo la ripresa delle attività. Lo ha detto l'operation commander di Eunavformed Irini, ammiraglio Fabio Agostini, durante il programma radiofonico "Radio di bordo" su "Rai radio 1". A tal proposito, il 26 e 27 novembre presso il quartier generale di Irini a Roma si terrà in videoconferenza l'evento Shade Med (Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean) “Challenges for cooperation in the Mediterranean after the global pandemic”. "Teniamo molto a questo appuntamento di approfondimento. Si terrà in videoconferenza dal quartier generale di Roma. Saranno due giorni di scambi di idee e progetti su come affrontare il periodo attuale e quello che seguirà la pandemia a livello economico, umano e strutturale nell’area del Mediterraneo", ha spiegato Agostini. L'ammiraglio ha spiegato che la visione di cui necessità il Mediterraneo "serve all’Italia, all’Europa, alla Libia, all’Africa". "Noi abbiamo un approccio positivo su queste tematiche perché sappiamo che il potenziale del Mediterraneo è alto e attraverso questa conferenza cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo di idee per strutturare azioni concrete", ha concluso l'operation commander di Irini. (Res)