Decreto Ristori ter: Borghi (Federmoda), accolte le nostre richieste

- Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi, commenta le novità del decreto legge Ristori ter ed "esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte del Consiglio dei ministri delle richieste della nostra organizzazione, approvando l'integrazione - continua in una nota -, con il codice Ateco 47.72.10 'Commercio al dettaglio di calzature e accessori', dell'allegato 2 del decreto legge 9 novembre 2020, numero 149. I negozi di calzature che hanno subito restrizioni nelle zone rosse e che erano stati esclusi ingiustamente dal decreto Ristori bis potranno così accedere al contributo a fondo perduto e alle altre misure come, ad esempio, il credito d'imposta del 60 per cento dell'affitto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre". Per Borghi, si tratta di "un doveroso segnale di attenzione al settore moda, che vive di stagionalità e, già in forte sofferenza, subisce restrizioni nel momento più importante dell’anno. Al governo chiediamo di indennizzare anche i negozi di camicie e maglierie che, pur essendo chiusi, inspiegabilmente non rientrano ancora tra i beneficiari delle misure. Vogliamo poter esercitare il nostro diritto di fare impresa e di lavorare. Servono, però, ristori congrui e a geometrie variabili anche nelle aree arancioni e gialle, altrimenti si correrà il rischio di perdere per sempre una parte importante di un tessuto d’imprese che s’intreccia, come trama e ordito, nel futuro delle nostre città. I nostri negozi, infatti - conclude Borghi -, fanno vivere le comunità, illuminando animi e strade, offrendo sicurezza, decoro, cordialità e relazioni sociali".(Com)