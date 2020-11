Conte al G20: "Restiamo uniti e sfruttiamo le opportunità della crisi per una nuova normalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore, normalità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio in occasione del vertice del G20 che si svolge per la prima volta in modalità online sotto la presidenza dell’Arabia Saudita. Secondo Conte, il summit “rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa e per trovare soluzioni per le maggiori sfide che l'umanità sta affrontando oggi, dal cambiamento climatico al perdurare delle diseguaglianze”. Il primo ministro ha sottolineato come l’Italia, prossima presidente del gruppo, sia “determinata nel proseguire l'importante azione del G20".Il G20 di quest’anno si tiene nel pieno della peggiore recessione economica a cui il mondo sta assistendo dalla Grande depressione degli anni '30. Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, presiederà il vertice a cui partecipano- tra gli altri - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro britannico Boris Johnson, il primo ministro indiano Narendra Modi, il premier giapponese Yoshihide Suga, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il cancelliere tedesco Angela Merkel.L’obiettivo è quello di dare una risposta comune alla crisi economica, a cui il G20 ha già dato un primo stimolo coordinati di quali 700 miliardi i dollari, pari all’1,1 per cento del Pil mondiale. All’appuntamento verranno discussi una serie di temi di vitale importanza per l’economia globale: dai cambiamenti climatici al commercio, dal futuro del lavoro alle disuguaglianze crescenti e alle sfide poste dalla trasformazione digitale. L’approfondimento di tali tematiche è stata resta ancora più urgente dagli effetti della pandemia. I partecipanti al G20 discuteranno probabilmente anche delle nuove scoperte sui vaccini che stanno alimentando le speranze di contenere il virus. Finora le nazioni del G20 hanno stanziato complessivamente oltre 21 miliardi di dollari per contrastare la pandemia e produrre delle cure. Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio ai partecipanti al vertice G20 ha invitato i leader ad essere “più audaci e ambiziosi” nella loro risposta alla pandemia.La lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas serra saranno uno dei temi ampiamenti trattati nel corso del vertice considerato che circa i Paesi del G20 sono responsabile per tre quarti delle emissioni di gas serra a livello globale. Il paese ospitante, l’Arabia Saudita, è uno dei principali esportatori di petrolio al mondo, e in questi anni ha aumentato il suo impegno nella riorganizzazione del proprio sistema economico basato principalmente sulle entrare petrolifere, favorendo gli investimenti nei settori non petrolifere e nelle energie alternative. Lo scorso 18 novembre, il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato che il Paese sta puntando a diventare il più grande fornitore di idrogeno, un carburante considerato fondamentale per frenare il cambiamento climatico.Altro tema fondamentale sarà quello del sostegno ai Paesi più vulnerabili. A fine ottobre i ministri delle Finanze del G20 hanno annunciato il raggiungimento di quadro comune per sostenere i Paesi più poveri fortemente indebitati, gravemente colpiti dalla pandemia di coronavirus. I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali delle nazioni del G20 hanno concordato in un incontro virtuale organizzato dalla presidenza saudita a Riad di estendere la sospensione del debito per questi Paesi di altri sei mesi fino a giugno 2021. Finora una risposta coordinata da parte dei grandi organismi internazionali è mancata, ma il summit di sabato e domenica potrebbe portare qualche novità.Durante il vertice, i leader del G20 potrebbero discutere l’Iniziativa di sospensione del servizio del debito (Dssi) rendendola uno strumento legalmente vincolante attraverso il quale puntare alla cancellazione di tutti i pagamenti per debito, tra cui quelli nei confronti delle istituzioni multilaterali, fino alla fine del 2022, includendo anche i paesi a medio reddito. Con la presidenza dell'Arabia Saudita del G20 non è solo la prima volta che un paese arabo si è assunto la responsabilità di guidare il forum internazionale, ma ha anche portato con sé l'introduzione del tema della cultura nelle discussioni politica pubblica del gruppo. Per la prima volta nei suoi 21 anni di storia, il G20 ha riconosciuto il crescente contributo della cultura all'economia globale e la necessità di salvaguardare e investire in un settore che comprende film, siti del patrimonio nazionale, musei, libri e cucina. In un cambio di paradigma accelerato dalla pandemia da Covid-19, il G20 - guidato dall'Arabia Saudita - ha riconosciuto il potenziale contributo della cultura attraverso lo spettro delle politiche pubbliche e l'ha posto al centro della discussione come componente chiave della ripresa economica e sociale. (Res)