Calabria: Siracusano (FI), Morra personaggio spregevole, maggioranza lo cacci

- Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, in un video pubblicato su Facebook ha affermato che "è inutile che la sinistra e il Movimento cinque stelle esaltino le leggi contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni sugli omosessuali o sui disabili, se poi consentono ad un personaggio spregevole come Morra di rimanere presidente della commissione parlamentare Antimafia. L'esponente grillino - ha continuato la parlamentare - ha violentato e discriminato tutti i malati oncologici, tutti i calabresi e la memoria della nostra grande Jole Santelli. Si dimetta immediatamente, e se non ha la decenza di fare questo gesto di buon senso, la maggioranza abbia il coraggio di cacciarlo".(Rin)