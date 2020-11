G20: Sanchez, sconfiggere il virus per un futuro più verde e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande sfida dettata dalla pandemia di coronavirus è quella di realizzare “futuro più verde e sostenibile”. Lo ha detto il primo ministro della Spagna, Pedro Sanchez, in un videomessaggio in occasione del vertice del G20 che si svolte per la prima volta in modalità online sotto la presidenza dell’Arabia Saudita. “Abbiamo l’obbligo di ridurre al minimo le conseguenze della pandemia da Covid-19, il mondo affronta la più grande sfida da decenni e la più grande sfida per il pianeta è sconfiggere il virus per avere un futuro più verde e sostenibile”, ha affermato Sanchez. “La Spagna guarda ad un mondo che avanzi in questa direzione abbiamo una opportunità unica per stabilire una road map collettiva che ci consentirà di lavorare per un mondo sostenibile, prospero ed eguale”, ha aggiunto il capo di governo spagnolo. (Spm)