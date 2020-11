Agricoltura: Lega, da governo certi solo i danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a palazzo Madama e Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura a Montecitorio, segnalano: "Nonostante i nostri appelli al governo e le ripetute sollecitazioni al ministro Bellanova, Agea escluderà dall'accesso al Sian (Servizio informativo agricolo nazionale) ben 2.500 professionisti. Una decisione assurda e vergognosa - continuano gli esponenti leghisti in una nota - che mette in ginocchio lavoratori e famiglie. Non solo. Migliaia di aziende agricole di colpo si ritroveranno senza il consulente di riferimento e saranno costrette a rivolgersi a figure alternative prive delle stesse competenze. Insomma, oltre al danno pure la beffa. Non servono palliativi, come le proposte di finti contratti di lavoro subordinato o di altre formule assolutamente inaccettabili. Deve essere attuata una proroga dell'attività in essere e prima di imporre delle modifiche cogenti ci vuole un confronto leale e costruttivo in parlamento. Ad oggi", concludono i tre parlamentari, "l'unica cosa certa di questo governo non sono i benefici, ma i danni che produce". (Com)