India: Jammu e Kashmir, convocato diplomatico pakistano dopo ultimi scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’India ha convocato un alto funzionario della sede diplomatica del Pakistan a Nuova Delhi, a seguito degli scontri registrati giovedì nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, in cui quattro militanti separatisti sono rimasti uccisi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Secondo fonti citate dal quotidiano “The Times of India” le autorità indiane hanno espresso forte preoccupazione per l’attacco. “L'India ha ribadito la sua richiesta di lunga data che il Pakistan adempia ai suoi obblighi internazionali e agli impegni bilaterali di non consentire che alcun territorio sotto il suo controllo venga utilizzato per azioni terroristiche contro l'India in alcun modo", ha affermato il ministero in una dichiarazione. Le autorità pakistane per parte loro hanno respinto le accuse del governo indiano accusandolo di condurre azioni “false flag”. “Sollevare ripetutamente lo spauracchio del cosiddetto ‘terrorismo transfrontaliero’ non conferisce alcuna credibilità alla falsa narrativa indiana. La storia indiana di condurre operazioni false flag per diffamare il Pakistan è ben nota”, scrive il ministero degli esteri del Pakistan sul suo account Twitter. (segue) (Inn)