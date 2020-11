India: Jammu e Kashmir, convocato diplomatico pakistano dopo ultimi scontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ispettore generale della polizia di zona di Jammu, Mukesh Singh, lo scontro è avvenuto all’alba a Ban Toll Plaza, vicino Nagrota, sull’autostrada nazionale Jammu-Srinagar. Due agenti, identificati come Kuldeep Raj (32 anni) e Mohammad Ishaq Malik (40), sono rimasti feriti e sono ricoverati in condizioni stabili al Government Medical College (Gmc) di Jammu. Non sono stati resi noti i nomi dei quattro uomini uccisi, di cui si sospetta l’affiliazione all’organizzazione Jaish-e-Mohammed (Jem). Singh ha riferito che la polizia, insieme alla Forza di polizia centrale di riserva (Cprf) e all’Esercito, stava effettuando controlli al casello autostradale sulla base di informazioni di intelligence e che i terroristi hanno lanciato granate. Lo scontro è durato tre ore e al termine sono stati sequestrati undici fucili AK 47, tre pistole, 29 granate, sei granate Ubgl, munizioni e telefoni cellulari. (Inn)