Covid: Fassina (Leu), potenziare interventi contro sempre più grave pandemia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, ha sottolineato: "Dobbiamo ascoltare le grida di sofferenza e le proposte delle persone oggi in decine di piazze italiane per la mobilitazione nazionale de 'La società delle cura'. Una mobilitazione consapevole della necessità delle restrizioni - ha spiegato il parlamentare presente a piazza del Popolo, a Roma, ad una delle manifestazioni -, ma altrettanto determinata a segnare il passaggio di fase per ricostruire il welfare pubblico. Con i prossimi decreti Ristori e con emendamenti al disegno di legge di Bilancio, vanno potenziati gli interventi contro la sempre più grave pandemia sociale: dal reddito di emergenza da allargare e prolungare ai fondi per gli affitti da finanziare, dalla cancellazione della Cosap al rinvio, per le imprese e lavoratori autonomi in difficoltà, di tasse, trattenute e contribuiti per tutta Italia e senza i limiti dei codici Ateco".(Rin)