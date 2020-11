Stadio Roma: Pelonzi (Pd), sindaca inaffidabile dia spiegazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto apprendiamo da notizie stampa riguardo al pignoramento dei terreni su cui insiste il progetto nuovo stadio della Roma è sconcertante. Mentre la sindaca appena giovedì scorso annunciava l'imminente arrivo del progetto in Aula Giulio Cesare gli uffici del Pau scrivevano una lettera che rappresentava l'impossibilità di procedere mancando la disponibilità delle aree perché pignorate". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi. "Ricordiamo che la disponibilità delle aree - aggiunge - è un requisito essenziale previsto dalla legge 147 sugli stadi. Delle due l'una: o la Sindaca ne era al corrente ed ha mentito a tifosi e cittadini o non ne era al corrente, in entrambe i casi è una dimostrazione di inaffidabilità totale. Usare la vicenda stadio per la campagna elettorale è stata una scelta sbagliata, farlo con superficialità è una mancanza di rispetto per la città che colleziona grazie alla Raggi l'ennesima figuraccia internazionale. Chiediamo che la sindaca venga in Aula Giulio Cesare per dare spiegazioni alla città ed ai consiglieri che dovrebbero assumersi la responsabilità di avvallare il progetto". (Com)