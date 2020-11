G20: re Salman, Paesi hanno dimostrato capacità unire sforzi contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è stata soddisfatta dell'incontro tra leader dei paesi del G20, sottolineando che l'evento ha dimostrato la sua capacità di unire gli sforzi contro la Covid-19. Lo ha scritto oggi sul profilo ufficiale Twitter il re saudita Salman bin Abdelaziz. "Il gruppo ha dimostrato la sua forza e capacità di cooperare per mitigare gli effetti della pandemia di coronavirus sul mondo", ha twittato. Secondo il custode delle due moschee, è responsabilità di tutti "andare verso un futuro migliore, più sano e prospero per tutti". Il vertice di due giorni dei leader del G20 che si svolge a Riad sotto la presidenza dell'Arabia Saudita ha riunito alcune delle più grandi economie del mondo - pari a circa l'85 per cento del Pil globale - per discutere le questioni socioeconomiche globali più impegnative. (Res)