Milano: Pellegrini (Lega) su Cpr via Corelli, situazione allucinante, governo ascolti agenti

- Il senatore della Lega Emanuele Pellegrini, riguardo la rivolta al Cpr di via Corelli a Milano, dichiara in una nota: "È diventato imbarazzante, se non fosse del tutto sconcertante, dover tornare sulle condizioni fuori controllo del Cpr di via Corelli a Milano. Le denunce degli operatori delle forze dell'ordine ormai non si contano più. Continue rivolte al Centro di permanenza per il rimpatrio, che provocano danni alla struttura, feriti fra gli agenti, i quali non sono neppure monitorati sanitariamente per i rischi pandemici. Un edificio inadatto, che non è mai stato adeguato, un reparto Covid distrutto dalle devastazioni. Gli appelli del Sap sono sistematicamente inascoltati. Il governo pensa di gestire questa folle situazione, in questo modo, per sempre?". (Com)