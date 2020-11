Covid: Palazzotto (Leu) su Sicilia, gravissimo mettere a repentaglio vita persone per convenienza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto, afferma: "Se fosse confermato quanto riportato oggi dal quotidiano 'La Sicilia' mi aspetterei le immediate dimissioni dell'assessore alla Sanità, oltre alla rimozione di tutti i funzionari coinvolti ben prima dell'accertamento giudiziario sulle eventuali responsabilità penali". Il parlamentare siciliano interviene, con una nota, in merito all'audio di Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica della regione Siciliana, con il quale dà ordine di gonfiare il numero di posti di terapia intensiva. "Non possiamo in nessun modo permetterci che scelte di natura politica mettano a repentaglio la vita delle persone", aggiunge l'esponente di Leu, "questa vicenda, come altre simili, dovrebbe portarci a riconsiderare l'autonomia delle Regioni su materie che incidono su diritti fondamentali come quello alla salute. Ho chiesto al ministro Speranza di mandare gli ispettori ed accertare, con urgenza, la corrispondenza tra i posti di terapia intensiva dichiarati e quelli realmente operativi in Sicilia e di verificare se un'eventuale alterazione dei dati sia avvenuta in concomitanza con le pressioni ricevute dai direttori delle Asp. Una falsificazione dei dati per evitare la zona rossa sarebbe una gravità inaudita", conclude Palazzotto che presenterà in queste ore un'interrogazione al ministro della Salute. (Com)