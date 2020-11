Covid: Unità crisi Lazio, Asl Rm2 premiata da Lean health award con "Ti assistiamo con cura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta il 19 novembre scorso la finale della III edizione del Lean health award, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo healthcare e lifescience. La competizione è organizzata da Fiaso, Federsanità Anci, Aiop, Telos management consulting e università di Siena con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria dispositivi medici, In.ge.San, Simm, Aopi, Sifo e costituisce oggi uno dei premi più prestigiosi per le aziende sanitarie pubbliche e private e aziende appartenenti ai settori Pharma e Medical device. Tra le novità di questa edizione, vi è stata la possibilità di concorrere in due diverse categorie: progetti Lean già realizzati (Lean projects) e idee progettuali appena avviate (Lean edeas). Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (segue) (Com)