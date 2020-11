Covid: Unità crisi Lazio, Asl Rm2 premiata da Lean health award con "Ti assistiamo con cura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella categoria Lean projects, tra le prime tre migliori eccellenze nel panorama della Sanità italiana, è stata premiata al secondo posto la Asl Roma 2 con il Progetto “Covid19. Ti assistiamo con cura” per aver realizzato un nuovo modello organizzativo per la risposta territoriale al Covid19. La Asl Roma 2 ha vinto, inoltre, con questo progetto, il premio categorie speciali per il "Progetto con maggiore complessità". Il progetto “Ti assistiamo con cura” è stato predisposto e realizzato dalla azienda sanitaria locale Roma 2, in coerenza con le indicazioni della Regione Lazio di potenziamento del sistema delle cure primarie, nella prima ondata pandemica al fine di organizzare una risposta tempestiva e coordinata alle situazioni di assistenza dei casi di persone positive all’infezione da Sars-CoV2 o focolai emergenti nei diversi setting di cura e nei diversi contesti sociali territoriali. (segue) (Com)