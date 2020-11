Covid: Unità crisi Lazio, Asl Rm2 premiata da Lean health award con "Ti assistiamo con cura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi che hanno caratterizzato la risposta territoriale al Covid19, hanno riguardato: l’intercettazione precoce del bisogno (logica pull) e gli interventi di prossimità secondo il modello della Health population management (Hpm) rivolgendo particolare attenzione alle fasce di popolazione vulnerabile e fragile; l’omogeneità della risposta su tutto il territorio aziendale: 6 distretti per 1.300.000 abitanti + popolazione straniera non residente; integrazione e coordinamento e centralizzazione di attività secondo la logica Patient experience management. (Com)