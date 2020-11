Molise: M5S, cambiano volti in Consiglio regionale ma non nostri obiettivi di trasparenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s, continua la nota, "resta l'unica vera opposizione in Ufficio di presidenza, in Consiglio e nelle commissioni. Ne abbiamo avuto ennesima prova con la votazione sulla figura del segretario che ha sancito il rinnovato accordo tra centrodestra e Pd: una manovra ammantata dal concetto, in questo caso strumentale, della 'collaborazione', invece utile a preparare il terreno per le prossime elezioni regionali. Ma ora torniamo a parlare della vita reale. Il momento è drammatico, ci aspettano mesi durissimi e le istituzioni devono dimostrarsi all'altezza, dando risposte efficaci e veloci alle difficoltà dei cittadini. In questo senso - concludono i rappresentanti pentastellati - l'auspicio è quello che il Consiglio regionale torni ad appropriarsi delle funzioni di programmazione e di pianificazione seria, concreta, perché solo così può riuscire a comprendere ogni giorno la realtà che c'è fuori dal 'palazzo' per essere utili a risolvere i tanti problemi del Molise". (Gru)