Covid: Fornaro (Leu), sbagliate fughe in avanti, serve unità istituzionale

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "in questa delicata fase della seconda ondata si iniziano a intravedere i primi risultati prodotti dalle misure restrittive. Adesso servono messaggi univoci delle istituzioni nei confronti di cittadini e imprese e le fughe in avanti a livello locale sono solo dannose e controproducenti. I sacrifici chiesti agli italiani - continua il parlamentare in una nota - devono essere accompagnati da un'unità istituzionale e una coesione nazionale non di facciata. Non bisogna mai dimenticare che il nemico da combattere e l'origine delle difficoltà e delle restrizioni è la pandemia del Covid-19 e non altri". (Com)