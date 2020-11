Covid: Bernini (FI), rischio seconda recessione ma governo fuori rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso della presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "la seconda ondata di Covid sta portando l’Italia verso una seconda recessione: le previsioni di Confindustria sono purtroppo inequivocabili, e sarebbe necessario correre subito ai ripari. A fronte di questo scenario drammatico, ma purtroppo realistico", continua la parlamentare in una nota, "la strada imboccata dalla maggioranza delle quattro sinistre è però tutta basata sul ritorno allo statalismo, che ci porterà inevitabilmente più debito e meno crescita. Le proposte di Forza Italia rimettono invece l’impresa al centro della ripresa economica, nella consapevolezza che solo così si torna a creare ricchezza e occupazione". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Siamo molto preoccupati anche dai ritardi del governo sul Next generation Eu, del quale sappiamo solo che è in corso un assalto alla diligenza da parte dei ministeri, con progetti che sfondano già di 35 miliardi il budget senza precedenti messo a disposizione dall’Europa. E mentre i tempi della legge di Bilancio si fanno sempre più stretti - conclude Bernini -, da Conte non è arrivato ancora il minimo segnale di coinvolgimento delle opposizioni". (Com)