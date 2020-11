Formazione: Open Fiber, al via nuovo anno 2020-2021 Elis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo anno per Elis che guarda al futuro: alla presenza degli studenti, delle loro famiglie, dei docenti e delle aziende consorziate è stato inaugurato l'anno formativo 2020/2021 di Elis, realtà no profit che si rivolge a giovani, professionisti e imprese costruendo con loro percorsi formativi, progetti di innovazione e attività̀ di sviluppo sostenibile. Lo si legge in una nota di Open Fiber. In un periodo di contrazione economica ed imprenditoriale - continua la nota - Elis investe sul futuro nella costruzione di percorsi e spazi dedicati alla didattica con il supporto delle aziende del consorzio: una serie di azioni concrete per sostenere la formazione che genera occupazione nel lungo periodo. Sono state inoltre presentate le aziende madrine che sostengono i posti di studi dei working-student della Digital University Elis, percorso di formazione al lavoro in partnership con il Politecnico di Milano: un'ulteriore possibilità per abbattere i muri tra Università e impresa grazie alla formazione "aumentata" che coniuga percorso di laurea online in ingegneria informatica e l'applicazione pratica all'interno delle aziende. Gli studenti "hanno vestito la maglia" delle aziende e ricevuto dai loro Ceo messaggi di arricchimento formativo e professionale. A dare loro l'augurio di "buon inizio" Ferruccio Resta, attuale Rettore del Politecnico di Milano insieme a Maurizio Decina, professore emerito del Politecnico di Milano e promotore del progetto. Nuovi spazi per la formazione e approcci al lavoro in un continuo scambio tra università e impresa sono i principi del nuovo semestre di presidenza guidato da Walter Ruffinoni, Ceo di Ntt Data che si pone l'obiettivo di contribuire a guidare la trasformazione delle aziende, migliorando la produttività e l'innovazione nei modi e nei luoghi di studio/lavoro (new ways of working). (segue) (Com)