Formazione: Open Fiber, al via nuovo anno 2020-2021 Elis (2)

La missione - spiega la nota - è quella di generare valore sociale favorendo lo sviluppo delle competenze, la salute delle persone e il benessere delle famiglie: per una nuova cultura del lavoro che bilanci esigenze individuali, familiari e professionali. Gli spazi inaugurati quest'oggi, alla presenza degli studenti dell'Elis e dei Ceo delle aziende consorziate in modalità on line, ci sono le Aule Cisco Telepresence, formazione senza confini. Cisco ha attrezzato due aule con sistemi altamente innovativi per consentire una didattica immersiva e facilitata. Le aule sono composte da 3 schermi e telecamere intelligenti che consentono di avere una visuale completa, sia per gli studenti in presenza sia per quelli da remoto. Il sistema di telecamere intelligenti segue il docente mentre spiega la lezione e riesce ad inquadrare possibili domande e interventi in automatico sia che lo studente si trovi in aula, sia che si colleghi da remoto. Le aule dispongono di una lavagna interattiva sulla quale è possibile scrivere appunti che sono immediatamente condivisibili con gli studenti, ovunque si trovino.