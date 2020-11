Formazione: Open Fiber, al via nuovo anno 2020-2021 Elis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli spazi inaugurati oggi si segnala anche quello di Elis Food & Care, innovare per migliorare. Nuova business unit - prosegue la nota - che si propone come arricchimento al mondo dell'HO.RE.CA. (Hotellerie-Restaurant-Café). Essa comprende la formazione, la consulenza (su processi e tecnologie), l'innovazione insieme all'ingrediente più importante: l'attenzione alla persona. Efc si muove con l'approccio del Fab Lab: un ambiente in cui stakeholder eterogenei (aziende di ristorazione, di industria alimentare, di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro come Cast Alimenti, La Marzocco, Manpower) si confrontano con l'obiettivo di proporre soluzioni concrete per affrontare le nuove sfide del mercato. Sono stati inaugurati il Polo didattico e l'Academy: il primo si sviluppa in 360 metri quadri di laboratori, 18 postazioni nella cucina didattica, 35 posti nella sala ristorante e 1 bar didattico. Lo spazio sarà dedicato alla formazione professionale attraverso corsi dedicati all'imprenditorialità e master di alta formazione. L'Academy è supportata dalla competenza di Manpower, un "hotspot" su iniziative che possano da subito favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e la riqualificazione professionale. (segue) (Com)