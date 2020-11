Formazione: Open Fiber, al via nuovo anno 2020-2021 Elis (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber - è scritto sempre nella nota - ha inaugurato il suo Pop (Point of presence, centrale ottica) di Roma Tiburtina nella sede di Elis, un'infrastruttura al servizio della comunità che arricchisce la formazione dei ragazzi. Il Pop è la centrale di snodo delle tecnologie in fibra ottica: contiene gli apparati di tutti gli operatori che forniscono servizi su rete Open Fiber e consente di raggiungere oltre 50mila unità immobiliari della zona. Il Pop permette inoltre la formazione sul campo dei giuntisti creando così nuove prospettive di lavoro. Attualmente, Open Fiber ha realizzato nella Capitale 9 Pop e messo in vendibilità circa 200 mila unità immobiliari. Entro fine anno, sarà avviata la vendibilità in altri due Pop per un totale di circa 270 mila unità immobiliari. Elis entra così nel piano di cablaggio di Open Fiber, che sta realizzando un'infrastruttura interamente in fibra ottica per contribuire alla riduzione del divario digitale dell'Italia e che a oggi ha cablato 10 milioni di unità immobiliari. (segue) (Com)