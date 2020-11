Formazione: Open Fiber, al via nuovo anno 2020-2021 Elis (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli spazi inaugurati c'è Officina didattica Ibrida Toyota, professionalità per la sostenibilità. In un mondo che richiede di essere sempre più sostenibile anche le professioni si dirigono verso questa direzione. Toyota mette a disposizione per i ragazzi la possibilità di sperimentare e mettere le mani sui motori ibridi entrando in contatto con la tecnologia elettrificata propria dell'azienda. Grazie alla nuova officina didattica, completa di una struttura pressostatica e strumentazioni di diagnostica all'avanguardia, i futuri studenti di meccanica d'auto si sperimenteranno sulle nuove tecnologie e si formeranno su modelli e dinamiche attinenti al mondo della sostenibilità: una fabbrica di competenze che trasmetterà ai ragazzi lo scopo sociale di Toyota non solo in termini di elettrificazione ma anche di ideazione e produzione di prodotti di qualità, durevoli nel tempo. Scuola sportiva intelligente, sport sinonimo di innovazione sociale. Dopo l'investimento sulle strutture sportive di Elis già dallo scorso anno, anche i campi sportivi Elis si sono dotati di telecamere intelligenti che sono in grado di seguire i movimenti degli atleti, della palla e di registrare e trasmettere in modalità live partite e allenamenti. Sport e tecnologia insieme a disposizione degli allievi e degli abitanti del quartiere. (segue) (Com)