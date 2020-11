Formazione: Open Fiber, al via nuovo anno 2020-2021 Elis (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elis - conclude la nota - ha inoltre dato vita alla nuova area di Fundraising con l'obiettivo di sondare, sensibilizzare e mettere a fattor comune la generosità di chiunque sia vicino al mondo Elis (community, singoli individui, aziende e istituzioni) per continuare a "fare il bene fatto bene" sempre più in grande. Per farlo è stata inaugurata la piattaforma di raccolta fondi https://sostienici.elis.org/ attraverso cui è possibile rimanere informati sui progetti sociali del Centro e dare il proprio contributo alle attività. (Com)