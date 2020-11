Iraq: media, Usa concedono deroga per importare gas dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington ha concesso all'Iraq una deroga di 45 giorni alle sanzioni per importare gas iraniano che scadrà alcuni giorni prima del termine del mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto oggi un funzionario iracheno citato dal quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Baghdad acquista gas ed elettricità da Teheran per alimentare circa un terzo del suo settore energetico, logorato da anni di conflitti e scarsa manutenzione. Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera l'industria energetica iraniana alla fine del 2018, ma hanno concesso a Baghdad una serie di deroghe temporanee, sperando che l'Iraq si liberasse dalla dipendenza dall'energia iraniana collaborando con aziende statunitensi. Lo scorso maggio, Washington ha concesso all'Iraq una proroga di quattro mesi come gesto di buona volontà nei confronti di Mustafa al-Kadhimi, che aveva appena formato il nuovo governo. (Res)