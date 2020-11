Droga: arrestati a Milano 6 spacciatori, sequestrate dosi di cocaina, hashish e oltre 300 grammi di shaboo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana appena trascorsa, nell'ambito di specifici servizi antispaccio e di contrasto ai reati predatori, la Polizia di Stato a Milano ha arrestato 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'attività capillare sul territorio, condotta degli investigatori della Squadra Mobile milanese, ha interessato varie zone della città tra cui Mecenate, Quarto Oggiaro, Lambrate e Greco Turro. Lunedì è stata arrestata una cittadina italiana di 27 anni per spaccio e detenzione di eroina. Gli agenti, transitando in viale Brenta, hanno notato la ragazza camminare con passo svelto ed hanno deciso di monitorarne i movimenti in quanto era già stata fermata tre volte nel mese di luglio per spaccio di eroina. E difatti, poco dopo, ha incontrato due cittadini italiani ai quali ha ceduto 2 gr di sostanza stupefacente. La perquisizione personale ha permesso di sequestrare ulteriori 2 dosi di eroina e 170 euro provento dello spaccio e i due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura. Nella stessa giornata, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano 24enne in zona Quarto Oggiaro. Fermato per un controllo in via Lopez, il giovane è stato trovato in possesso di 2 gr di hashish in tasca e altri 5 gr occultati nelle mutande mentre, all'interno della sua abitazione, sono stati sequestrati altri 30 gr. Il giovane, con precedenti specifici e per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e giudicato per direttissima all'esito della quale è stato posto agli arresti domiciliari. Martedì, nell'ambito di un mirato servizio antispaccio in zona Lambrate, è stato controllato un cittadino italiano di 29 anni. La perquisizione, estesa in due diverse abitazioni di cui aveva la disponibilità, ha permesso di rinvenire mezzo kg di hashish, 2 mila euro in contanti, macchine sottovuoto per il confezionamento della sostanza e bilancini di precisione. (segue) (Com)