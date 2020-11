Mediterraneo orientale: nuovo Navtex turco per estendere attività nave Oruc Reis fino al 29 novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia ed Emirati Arabi Uniti hanno condannato lo scorso 18 novembre le "violazioni turche" della sovranità di Grecia e Cipro nonché il comportamento di Ankara nella regione del Mediterraneo orientale. È quanto concordato in una dichiarazione congiunta al termine dell'incontro oggi ad Abu Dhabi tra il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, con il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. Secondo quanto riferito dalla stampa di Atene, le due parti hanno condannato le violazioni turche dell'integrità territoriale e dei diritti sovrani di Grecia e Cipro, nonché il "comportamento aggressivo" portato avanti da Ankara in Medio Oriente, nel Mediterraneo sud-orientale e nella regione del Caucaso meridionale, descrivendolo come una palese violazione del diritto internazionale. Le due parti hanno esortato la Turchia a rispettare il diritto internazionale e a porre immediatamente fine alle sue azioni illegali e provocatorie. (Gra)