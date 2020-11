Lavoro: assessore Lazio, Venchi blocchi i trasferimenti apra al confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo all'azienda Venchi di valutare tutti gli strumenti conservativi messi a disposizione dalla normativa e valutare la ricollocazione del personale in servizio all'areoporto di Fiumicino in vicini punti vendita. 11 persone, quasi tutte donne e con contratti part-time, sono interessate da una procedura di trasferimento al nord Italia, un trasferimento difficile da compiere che si trasformerebbe in dimissioni e perdita del lavoro". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. "Crediamo che il peculiare momento storico che stiamo attraversando - spiega - imponga di prendere in considerazione, ora più che mai, ogni utile soluzione che non arrechi pregiudizio ulteriore. Ciò vale per i lavoratori e per le aziende. Per questo, nel metterci a disposizione nell'ambito di un confronto in sede regionale, auspichiamo che l'azienda possa rivedere la propria posizione e mettere in campo strumenti per una positiva soluzione in difesa del lavoro".(Com)