Milano: dal Comune contributi per 440mila euro a sostegno delle imprese interessate dai cantieri M4

- L'emergenza Covid non distoglie l'attenzione dell'amministrazione di Milano dai bisogni dei commercianti, delle attività economiche di vicinato e di quelle artigiane. Sono state approvate le linee guida per la definizione del nuovo bando che mette a disposizione 440 mila euro di contributi a supporto delle imprese interessate dalla presenza dei cantieri della nuova metropolitana. "In piena emergenza Covid – commenta l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani – siamo riusciti a trovare le risorse e le modalità per sostenere i commercianti che oltre a subire i disagi dovuti alla presenza dei cantieri non hanno potuto beneficiare dell'opportunità di allestire tavolini esterni per sopperire alle limitazioni imposte dal lockdown. Siamo convinti – conclude l'assessora – che questo contributo possa rappresentare una boccata di ossigeno per le attività accompagnandone la ripresa e la ripartenza". Ai contributi potranno accedere tutte le attività danneggiate dalla presenza dei cantieri ma la priorità nell'assegnazione verrà data alle 79 realtà considerate a "impatto molto elevato" lungo tutta la tratta. Realtà che, in questi mesi, oltre alle chiusure imposte dai decreti governativi e regionali per contrastare la diffusione del Covid, si sono trovare anche nell'impossibilità di beneficiare delle concessioni per l'occupazione suolo delle aree antistanti per allestire tavolini e plateatici, a causa della presenza dei cantieri che hanno ridotto la larghezza di marciapiedi e carreggiate. (segue) (Com)