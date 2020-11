Milano: dal Comune contributi per 440mila euro a sostegno delle imprese interessate dai cantieri M4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le imprese considerate a "impatto molto elevato" è previsto un contributo a fondo perduto dall'ammontare massimo di 7 mila euro per le attività che hanno osservato un periodo di chiusura obbligatoria in adesione ai Dpcm 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, primo aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, mentre per tutte le altre attività il contributo sarà di 3.500 euro. Le imprese potranno rendicontare le spese correnti sostenute durante il lockdown, per canoni di locazione ed utenze per immobili risultanti quali sede operativa dell'azienda; canoni e tributi locali; acquisto di materiale d'uso da non destinare alla vendita, spese per il personale, pubblicità, marketing e comunicazione oltre alle spese per il loro consolidamento in una fase di forte disagio e di limitazione dell'attività. I beneficiari dell'assegnazione dei contributi verranno individuati tramite graduatoria entro il 31 dicembre. Ad oggi sono 294 imprese, lungo tutta la tratta della nuova M4, che in questi anni hanno avuto accesso ai 9 milioni di contributi complessivi messi a disposizione dell'Amministrazione attraverso i bandi che si sono succeduti dal 2016 ad oggi. Tutte le informazioni, la documentazione e le modalità di accesso al bando, nelle prossime settimane, saranno disponibili sul portale Fareimpresa del Comune di Milano e nella sezione bandi e gare di www.comune.milano.it. (Com)