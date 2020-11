Covid: Asl Rm5, drive in diventano otto, a breve apertura a Subiaco, martedì a Vicovaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I drive-un della Asl Roma 5 diventano otto: a breve l'apertura di una postazione a Subiaco alle spalle dell'ospedale. Al via da martedì 24 novembre l'apertura pomeridiana del drive-un di Vicovaro. "Per affrontare il periodo emergenziale - si legge in una nota - al fine di offrire ai cittadini servizi sanitari corrispondenti alle esigenze, la Asl Roma 5 ha intrapreso una intensa e rapida azione di riorganizzazione in linea anche con le indicazioni regionali. Il confronto e la collaborazione con le amministrazioni locali della Valle dell'Aniene, dopo vari sopralluoghi, ha portato all'individuazione dell'area più idonea da destinare ad un nuovo drive in a Subiaco, alle spalle dell'ospedale. L'apertura dovrebbe avvenire, compatibilmente con il reclutamento del personale necessario (sono stati assunti altri 26 infermieri – dall'inizio dell'emergenza ad oggi ne sono stati assunti 216) entro dieci giorni. Sempre al fine di migliorare i servizi ai cittadini da martedì 24 novembre il drive-in di Vicovaro sarà attivo anche in orario pomeridiano".