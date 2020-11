Covid: Asl Rm5, drive in diventano otto, a breve apertura a Subiaco, martedì a Vicovaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento di abbassare i toni – dice il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Preliminarmente occorre evidenziare che il reparto Covid di Subiaco, attivato lo scorso 16 novembre, è noto e autorizzato dalla Regione. Le indicazioni regionali per l'Angelucci prevedevano la realizzazione di "almeno" due posti letto Covid, come livello minimale di assistenza da assicurare ai pazienti. Tutti gli ospedali della Rete Lazio hanno spesso superato il numero minimo indicato per assistere i pazienti che, numerosi, continuano ad afferire ai Pronto Soccorso. È avvenuto a Tivoli, a Palestrina e anche a Subiaco. Il 9 novembre è stato richiesto alla Regione Lazio il codice Sio per 10 letti di medicina covid e comunicata la prossima attivazione dei posti letto, la cui piena operatività è stata comunicata il 19 novembre". (segue) (Com)