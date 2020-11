Lavoro: Ripa (Open Fiber), ripartenza passa attraverso formazione risorse e competenze necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Elisabetta Ripa, Ceo di Open Fiber, "la pandemia ha mostrato in maniera inequivocabile l'importanza di un'infrastruttura all'avanguardia, interamente in fibra ottica, per assicurare la possibilità di lavorare, seguire le lezioni e mantenersi in contatto con i propri cari a distanza. Open Fiber", continua Ripa in una nota, in occasione dell'inaugurazione dell'anno formativo 2020-2021 di Elis, "la sta realizzando nei piccoli Comuni e nelle città, e siamo contenti che a ospitare uno dei nostri Pop di Roma sia Elis, a conferma della proficua collaborazione che abbiamo stretto per dare agli studenti l'opportunità di osservarci e inserirsi gradualmente nel mondo del lavoro. La ripartenza passa attraverso la formazione delle risorse e delle competenze necessarie a svolgere mestieri altamente specializzati".(Com)