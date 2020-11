Roma: Raggi, Servizio giardini al lavoro ogni giorno per manutenzione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di giardinieri che curano i parchi e le aree verdi di Roma "sono operative ogni giorno in diverse zone della città. È un cambiamento visibile nella manutenzione del verde pubblico, rispetto alle gestioni poco trasparenti del passato". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un cambiamento che ha prodotto grandi investimenti - aggiunge Raggi - il potenziamento del Servizio giardini del Comune con nuove assunzioni e l’acquisto di nuovi mezzi, un maxi-appalto da 48 milioni di euro per il verde orizzontale che ci consente di intervenire in tutti i Municipi della Capitale. Le nostre squadre in questi giorni sono attive a Villa Borghese, via Ugo Ojetti, via di Vigna Stelluti, al Parco Talenti, nei giardini di via Bolognola e al Parco Labia. Nella splendida Pineta di Castelfusano, inoltre, è in corso un’operazione di manutenzione dei viali antincendio".(Rer)