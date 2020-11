Nicaragua: Fmi approva stanziamento di emergenza da 185 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una richiesta di assistenza finanziaria di emergenza di 185,32 milioni di dollari a favore del Nicaragua per aiutare il paese a fare fronte all’impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo stanziamento, si legge in una nota diffusa dall’Fmi, servirà per affrontare le spese necessarie nel campo della salute e della spesa sociale. Le autorità trasferiranno metà dei fondi alle Nazioni Unite, che vigileranno sulla trasparenza nell’uso delle risorse. (Nys)