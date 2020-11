Pompei: Mibact, riemergono i corpi di due antichi pompeiani grazie alla tecnica dei calchi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, "questa scoperta straordinaria dimostra che Pompei è importante nel mondo non soltanto per il grandissimo numero di turisti, ma perché è un luogo incredibile di ricerca, di studio, di formazione. Sono ancora più di venti gli ettari da scavare, un grande lavoro per gli archeologici di oggi e del futuro". "Uno scavo molto importante quello di Civita Giuliana - dichiara il direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna - perché condotto insieme alla Procura di Torre Annunziata per scongiurare gli scavi clandestini e che restituisce scoperte toccanti. Queste due vittime cercavano forse rifugio nel criptoportico, dove invece vengono travolte dalla corrente piroclastica alle 9 di mattina. Una morte per shock termico, come dimostrano anche gli arti, i piedi, le mani contratti. Una morte che per noi oggi è una fonte di conoscenza incredibile". (Com)