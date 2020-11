Giornata alberi: Coldiretti, 50 milioni di piante con il Recovery fund (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno importante - conclude sempre la Coldiretti - anche per assicurare un presidio attivo contro il dissesto idrogeologico, incendi ed altre forme di impoverimento dei territori, contrastare l'abbandono di tale aree e valorizzare la filiera del legno 100 per cento made in Italy anche al fine di scongiurare le importazioni illegali di legno. Un obiettivo che richiede una programmazione pluriennale della messa a dimora, coltivazione e manutenzione delle foreste da parte degli agricoltori e degli imprenditori del verde rilanciando i servizi di consulenza e le attività turistiche ricreative in tali aree. Il progetto proposto da Coldiretti e Federforeste è coerente con gli obiettivi di politica ambientale dell'Unione europea e potrebbe trovare dunque opportunità di finanziamento attraverso il Programma Next generation Ue. (Com)