© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'incendio che ha distrutto un bus Atac della linea N46, in via Aurelia, alcune vetture parcheggiate in strada sono state danneggiate dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Roma e gli agenti della polizia locale della Capitale che hanno messo in sicurezza anche alcune vetrine di esercizi commerciali. (Rer)