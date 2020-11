Emirati-Usa: oggi il segretario di Stato Pompeo in visita ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si trova in visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti, una delle ultime tappe del tour in Europa e Medio Oriente iniziato lo scorso 13 novembre in Francia e che si concluderà il 23 novembre in Arabia Saudita. Pompeo si è recato in visita nelle scorse settimane in Turchia, dove ha incontrato solamente il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, in Georgia e Israele. Dopo gli Emirati il responsabile della diplomazia Usa si recherà in Qatar e in seguito in Arabia Saudita. "Durante l'amministrazione di Donald Trump, le relazioni tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti sono diventate più profonde e più ampie che in qualsiasi altro momento", ha dichiarato Pompeo in un comunicato stampa diramato dal dipartimento di Stato. Durante la sua permanenza negli Emirati, Pompeo incontrerà il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan, per discutere i progressi della normalizzazione delle relazioni degli Emirati Arabi Uniti con Israele ai sensi della Dichiarazione degli Accordi di Abramo e altre questioni di interesse bilaterale, compresa la cooperazione in materia di sicurezza e il contrasto all'influenza dell'Iran nella regione.In base a quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato, il partenariato tra Stati Uniti ed Emirati è cresciuto in questi anni “in profondità e portata”. “Questo cambiamento è sottolineato dal lancio di ottobre di un dialogo strategico fondamentale, dalla partecipazione all’esposizione universale di Expo 2020 Dubai e da nuove partnership economiche e di sicurezza legate alla storica dichiarazione degli Accordi di Abramo”, riferisce il dipartimento di Stato Usa. Come riferisce il dipartimento di Stato, gli Emirati continuano ad essere uno dei principali partner commerciali di esportazione degli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, con un volume di scambi che ha superato i 24 miliardi di dollari nel 2019. Gli Emirati Arabi Uniti hanno investito 26,7 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2018. Gli Emirati si sono accordati con Washington e ad altri sei paesi per firmare gli accordi di Artemis, con l'obiettivo di estendere le attività umane sulla Luna e su Marte.Nella nota del dipartimento di Stato si legge inoltre che gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti perseguiranno iniziative incentrate sui diritti delle donne, dei bambini, delle persone con disabilità, anziani e lavoratori. “Cerchiamo di lavorare insieme per promuovere il rispetto dei diritti umani ed espandere gli sforzi congiunti per migliorare lo stato di diritto e combattere la tratta di esseri umani”, precisa la nota, che sottolinea anche il comune impegno dei due Paesi nel difendere la libertà religiosa. Nell’ambito della sicurezza, Emirati e Stati Uniti collaborano nella non proliferazione e nel contrasto alle minacce regionali, in particolare quella rappresentata dall’Iran. Washington ricorda che gli Emirati sono membri della Coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico e sostengono la lotta all'estremismo violento attraverso i centri Sawab e Hedayah.(Res)