Decreto Ristori: Lega, creare Fondo per imprese abbigliamento e alimentare

- Per il senatore della Lega, Stefano Corti, "la crisi economia provocata dalle misure anti-contagio rischia di penalizzare l'intero nostro Paese. Per questo, al fine di rilanciare il comparto del made in Italy, la Lega ha chiesto", prosegue il parlamentare in una nota, "attraverso un emendamento ad hoc, di istituire presso il ministero dello Sviluppo economico un Fondo da 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid". Corti, poi, aggiunge: "L'emendamento al decreto legge Ristori che porta la mia firma, insieme a quella dei colleghi Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri, è una misura concreta per dimostrare vera attenzione, al di là degli slogan, agli imprenditori dell'abbigliamento e dell'alimentare". (Com)