Roma: controlli polizia, sequestrati oltre 1000 kg di alimenti, elevate sanzioni per 12.000 euro

- Verifiche per il rispetto delle norme anti covid e contrasto al fenomeno della vendita non autorizzata in strada di generi alimentari da parte degli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D'Andrea con la collaborazione del personale di Roma Capitale Uo 1 Gruppo, dell'Usl Rm 1 e della polizia veterinaria. All'esito dei 15 controlli amministrativi effettuati, 2 esercizi commerciali in via Giolitti che non esponevano cartelli, indicanti la capienza massima di persone previste, sono stati sanzionati con una multa di 400 euro. Al titolare di un negozio di via Emanuele Filiberto sono state elevate sanzioni per 3.000 euro e sequestrati 78 Kg di prodotti alimentari, perché metteva in commercio alimenti priva di informazione per i consumatori finali. (segue) (Rer)